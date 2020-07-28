HDP, Mensur Işık'a iki yıl uzaklaştırma cezası verdi

28 Temmuz 2020 Salı, 14:54

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Diyarbakır’da düzenlediği basın toplantısında, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık’a iki yıl uzaklaştırma cezası verildiğini açıkladı.

Beştaş, partinin Merkezi Disiplin Kurulu’nun Mensur Işık hakkında verdiği kararı duyurarak, “Disiplin kurulu kadının beyanı esastır ilkesinden hareketle hem Mensur Işık’ı hem de Ebru Işık’ı dinledi. Savunmalar alındı, iddialar dinlendi. Mensur Işık’a 2 yıl geçici süreyle partiden uzaklaştırma cezası verildi” dedi.