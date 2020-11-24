HDP'den Bahçeli'ye yanıt
HDP, partinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklaması nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.
Bahçeli, grup konuşmasında, Selahattin Demirtaş hakkında “Demirtaş teröristtir, ‘Devran’ isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden terör sevicidir” ifadelerini kullanmıştı.
HDP Genel Merkezi, bu sözlerin ardından Bahçeli’yi anmadan sosyal medya hesabından şunları yazdı:
“Susurluk çetelerinin artığı mafyadan medet uman, onlarla işbirliği yapan iktidar ortağının Demirtaş hakkında söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Demirtaş, Türkiye halkları için bedel ödemekte olan onurlu bir siyasetçidir. Onun hakkında konuşmak mafya sevicilerin haddi değildir.”
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