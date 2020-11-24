HDP'den Bahçeli'ye yanıt

24 Kasım 2020 Salı, 23:16

Bahçeli, grup konuşmasında, Selahattin Demirtaş hakkında “Demirtaş teröristtir, ‘Devran’ isimli kitap terör propagandasıdır, aksini iddia eden terör sevicidir” ifadelerini kullanmıştı.

HDP Genel Merkezi, bu sözlerin ardından Bahçeli’yi anmadan sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Susurluk çetelerinin artığı mafyadan medet uman, onlarla işbirliği yapan iktidar ortağının Demirtaş hakkında söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Demirtaş, Türkiye halkları için bedel ödemekte olan onurlu bir siyasetçidir. Onun hakkında konuşmak mafya sevicilerin haddi değildir.”