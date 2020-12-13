HDP'den Süleyman Soylu'ya sert yanıt
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki gösterdi. Bülbül, ''Bir daha haddini aşıp seçilmişleri tehdit ederken üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil Bakan sıfatıyla konuşasın'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP ile gerginlik yaşayan Süleyman Soylu, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını dile getirerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" sözlerini sarf etti.
Soylu'nun bu sözlerine sert tepki gösteren HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ''Bir daha haddini aşıp seçilmişleri tehdit ederken üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil Bakan sıfatıyla konuşasın'' ifadelerini kullandı.
İşte o konuşma:
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