HDP'li eş başkan, 19 Mayıs mesajını İsmet İnönü'nün sözleriyle paylaştı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 22:52

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajını erken yazayım diyerek İsmet İnönü'nün sözlerini paylaştı.

HDP'li Bilgen Twetter'dan yayınladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı'nda İnönü'nün "Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur" sözleri yer aldı.