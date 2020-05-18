HDP'li eş başkan, 19 Mayıs mesajını İsmet İnönü'nün sözleriyle paylaştı
Kars Belediye Eş Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajını İsmet İnönü'nün sözleriyle verdi.
Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajını erken yazayım diyerek İsmet İnönü'nün sözlerini paylaştı.
HDP'li Bilgen Twetter'dan yayınladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı'nda İnönü'nün "Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur" sözleri yer aldı.
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