HDP’li Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın avukatları katıldı. Yüksekdağ tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu. Dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından Yüksekdağ’a söz verildi. Hakkında açılan davaların “siyasi” olduğunu belirten Yüksekdağ, suçsuz olduğunu savundu.
Cezaevinde arama yapıldığını ve notlarına el konulduğunu söyleyen Yüksekdağ, “Bu hukuka yapılmış bir saldırıdır. Mahkemenin adil yargılama yaptığına inanmıyorum. Yaklaşık 4 yıldır tutukluyum. Bu konuda AİHM’in uzun tutukluluk konusundaki kararlarının dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, Yüksekdağ’ın avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıkladı. Yüksekdağ’ın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verem mahkeme, duruşmayı erteledi.
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