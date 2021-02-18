HDP'li Gergerlioğlu'ndan "Silahları bırakın" çağrısı

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:14

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de basın açıklaması düzenledi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamasında, HDP'nin barıştan yana olduğunu belirtti. Gerlioğlu açıklamasının devamında, “Yeter artık diyorum. Kan, gözyaşı, çatışma bitsin. Herkes silahları bıraksın diyorum. Barışın sağlanması lazım. Gelin diyorum hep beraber barış için bir adım atalım. Bu yolun sonu karanlıktır” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun açıklaması şöyle:

“Bakın ben sözümü açık söylüyorum. Yeter artık diyorum. Yeter artık bu kan, ölüm, gözyaşı, çatışma yeter artık diyorum! Herkes silahları bıraksın diyorum! Yeter artık! Çatışma olmasın! Kan olmasın! Ölüm olmasın! Gözyaşı olmasın! Rahmetli Tahir Elçi gibi: ‘Biz diyoruz ki artık bu topraklarda; kan, ölüm, gözyaşı olmasın’ diyoruz. Tüm insan hakları savunucuları bunu der, bunu dedim, sonuna kadar da biz bunları söylemeye devam edeceğiz. Tüm insan hakları savunucuları olarak da devam edeceğiz! Kesinlikle barışın sağlanması lazım! Herkesin elini vicdanına koyarak durması, düşünmesi, silahtan uzaklaşması ve barış için bir adım atması lazım! Gelin diyorum, barış için bir adım atalım! Bu yolun sonu karanlıktır! Partimizi kapatarak bir yere varamazsınız! Silahlar ile kimse bir yere varamaz! Gelin silahsız bir ortamda herkes silahını bıraksın, otursun, konuşalım, tartışalım herkesedir çağrımız!”