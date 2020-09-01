HDP'li Kerestecioğlu: Bu utanç AKP iktidarı ve Süleyman Soylu’ya ait

01 Eylül 2020 Salı, 12:08

IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarının ardından ölen 103 kişinin yakınları ve yaralıların kurduğu 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin (10 Ekim-Der) çağrısıyla, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Ankara Tren Garı’nda beyaz kurdeleler ile ‘barış zinciri’ oluşturulacaktı. Ankara Valiliği’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında izin vermemesi üzerine dernek çağrısını iptal etti.

HDP ise katliamda ölenler için yapılan geçici anıta karanfil bırakmak istedi. Ancak polisin Gar etrafındaki yollara konuşlandırdığı polis ekipleri yoldan geçen vatandaşların kimliğini kontrol etti. Eyleme katılacağını düşündüğü kişilerin gar alanına girmesine izin verilmedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara Tren Garı’na geldiği sırada polis, yanındaki bir avukatı gözaltına aldı. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Küçük çaplı arbedenin ardından Kerestecioğlu’nun 10 Ekim katliamında ölenler için karanfil bırakmasına izin verildi.

Kerestecioğlu, burada yaptığı konuşmada “Ankara’da, tam bu noktada 100’den fazla barış sevdalısı arkadaşımızı kaybettik. Normal bir ülkede yaşıyor olsaydık, buraya doğru düzgün bir anıt dikilirdi. Polisler gelirdi, saygı duruşunda bulunurdu. Bir ülkenin onca insanı öldü diye. Bu iktidarın herkesi terörist ilan eden algı yönetimine kapılmazdı. En demokratik hakkını kullanan insanları engellemezdi” dedi.





Kerestecioğlu, 3 milletvekili olarak alana geldiklerini belirterek, “Bu utanç AKP iktidarı ve Süleyman Soylu’ya ait. Herkesi tahrik eden ve demokratik hakkını engelleyen, hukukçu olan bizlere bile 2915 sayılı yasayı konuşmasına vesile olan aynı şekilde bu İçişleri Bakanıdır” ifadelerini kullandı.





Geçici anıta karanfilleri bırakan Kerestecioğlu, “Bu karanfilleri ne yapacaklarını bilmiyoruz, bu polislerin yani sizlerin insafına kalmış” diye ekledi.



