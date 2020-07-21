HDP'li Mithat Sancar: HDP, bu olayın içimizde gerçekleşmesinden elbette utanç duyar ama gereğini yapar

21 Temmuz 2020 Salı, 15:32

Mithat Sancar (solda), Mensur Işık (ortada), Tuma Çelik (sağda)

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP içerisinde yaşanan kadına yönelik taciz ve şiddet olaylarına ilişkin "HDP, bu olayın içimizde gerçekleşmesinden elbette utanç duyar ama gereğini yapar" dedi. Bütün siyasi partilere kadına yönelik şiddetle mücadele çağrısında bulunan Sancar, "Bütün siyasi partilerin ve devlet yetkililerinin yapması gereken şey kadına yönelik şiddetle dürüstçe mücadele etmektir" ifadelerini kullandı.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Sancar, HDP'nin kadına yönelik suçlar konusunda mazeret üretilmesine izin vermeyeceğini ifade ederek bu konu nedeniyle HDP'ye yönelik eleştirilerin sonuca ulaşmayacağını söyledi.

Sancar HDP'nin olaylara ilişkin gerekeni yapacağını belirterek şöyle konuştu:

"HDP olarak bizlerin kadına karşı şiddet ve kadına yönelik suçlar konusunda en ufak tereddüdümüz olamaz. Hiçbir şekilde, hiçbir düzeyde mazeret üretmeye izin verilmez. O nedenle buradan bize yönelik saldırıların amaçladığı sonuca ulaşması mümkün değil. Biz isterdik ki bu olaylar bizim içimizde gerçekleşmiş olsa bile esas itibariyle kadın hakları için mücadelenin bir vesilesi haline getirilsin. Kadına karşı şiddetin ve cinsel saldırıların daha güçlü bir mücadele ile yok edilmesinin bir vesilesi olsun. HDP, bu olayın içimizde gerçekleşmesinden elbette utanç duyar ama gereğini yapar. Buradan daha fazla arınarak, değerlerimizi daha da güçlendirerek yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"KADINA KARŞI SALDIRILARIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI DURDUK"

Bütün siyasi partilere kadına yönelik şiddetle mücadele çağrısında bulunan Sancar, "Nitekim Disiplin Kurulumuz da Tuma Çelik ile ilgili Kadın Meclisimizin yaptığı başvuruyu hızla sonuçlandırdı ve Çelik’in partiden hızla uzaklaştırılmasına, kesin ihracına karar verildi. Bütün siyasi partilerin ve devlet yetkililerinin yapması gereken şey kadına yönelik şiddetle dürüstçe mücadele etmektir. Siyasi partilerin de nerede ortaya çıkarsa çıksın bu şiddete fırsat vermeden karşısında durmaları görevleridir, sorumluluklarıdır. HDP olarak bizim yaptığımız da tam budur. Biz kadına karşı saldırıların her türüne karşı durduk bundan sonra da karşı durmaya devam edeceğiz. HDP yıllardır örülen kadın mücadelesini ve kazanımlarını hiçbir gücün ve hiçbir erkeğin yok etmesine izin vermeyecektir. Bunun sözünü bir kez daha sizlere ve bütün halkımıza veriyoruz. "

HDP içerisindeki kadın emeğine vurgu yapan Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçimizden ya da dışımızdan hiçbir erkek HDP'nin kadın mücadelesini ve birikimini asla sekteye uğratamayacaktır. Her alanda olduğu gibi parti içinde de erkek iktidarı ile ve erkeklik zihniyeti ile mücadelede en büyük gücümüz kadın hareketidir. Bu mücadelede biraz önce söylediğim gibi eksikliklerimiz ortaya çıkabilir, geç kalmışlıklarımız olabilir bunun özeleştirisini kendimize kurumlarımıza ve halkımıza vermekten tereddüt duymayız."