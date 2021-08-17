HDP’nin İstanbul'daki etkinliğine katılan 11 kişi gözaltına alındı

17 Ağustos 2021 Salı, 16:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin 1 Ağustos pazar günü Esenyurt Meydanı'nda düzenlediği, "Halk Buluşması" adlı etkinliğe katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK lehine slogan attığını belirledi.

Tespit edilen 7 şahıs ve 4 yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs, görüntü inceleme ve tespit çalışması neticesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.





