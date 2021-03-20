HDP’nin yol haritası Hukuk Komisyonu’nun değerlendirmesine göre şekillenecek

20 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK), son gelişmelerin ardından düzenlenen toplantıda, bundan sonra izlenecek süreçler değerlendirildi. Toplantıda, “sine-i milletin, HDP açısından seçenecek olmayacağı” görüşünde birleşilirken, Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) geçmek veya yeni bir parti kurmak, “güçlü bir seçenek” olarak masada. HDP yol haritasını, Hukuk Komisyonu’nun değerlendirmelerinin ardından netleştirecek.

HDP MYK, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve partiye kapatma davası açılmasının ardından önceki gün olağanüstü toplandı. Toplantıya ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile birlikte açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin kapatılması durumunda izlenecek yol haritasının henüz belirlenmediğini söyledi. Toplantıda; sine-i millet, başka bir partiye geçme ve davaya yönelik izlenebilecek hukuksal süreçler gibi başlıklar masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda sine-i millete dönme düşüncesinin, “HDP için hiçbir zaman seçenek olmadığı” ve “bundan sonra da olmayacağı” görüşünde birleşildi.

HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRİYOR

Sine-i milletin “sırça köşklerde, Saraylarda siyaset yapanlar için değerlendirilebilecek bir seçenek” olduğunun altı çizildi. AKP ve MHP’nin, HDP’siz bir Meclis ve siyaset istediği, sine-i milletin, alanı AKP ve MHP’ye bırakma anlamı taşıyacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre HDP’nin hukukçuları; olası bir fesih durumundaki artı ve eksiler ile davayı hukuksuz bırakacak savlar üzerinde çalışıyor. Davaya ilişkin “güçlü bir savunma” için de HDP Eş Genel Başkanı Sancar ve Hukuk Komisyonu’nun öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor. Yerel seçimlerinde, HDP’nin büyükşehirlerde aday çıkarılmadığında sonucun değiştiğine dikkat çekilen toplantıda, “partisiz kalmanın iktidar açısından kâbusa dönüşebilecek bir seçenek olduğu” değerlendirildi. Barış ve Demokrasi Partisi’nin adının değişmesiyle kurulan DBP’nin canlandırılmasının ve yeni parti kurmanın, “güçlü seçenecekler olarak masada durduğu” belirtilirken, DBP üzerinde durulmasınında, “seçim deneyiminin olmasının, belediye başkanlıkları kazanmasının ve Meclis’te temsil ediliyor olmasının” etkili olduğu kaydedildi.

RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ



Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada bir raportör görevlendirdi.

Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek. Bu süre Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek. Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek.