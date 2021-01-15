Hem partide hem de bakanlıkta çalışıyor

15 Ocak 2021 Cuma, 10:41

AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen’in aynı zamanda Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nde, ‘Gençlik Lideri’ olarak çalıştığı belirlendi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, AKP’li Sürmen, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ndeki görevini sosyal medya hesabında da paylaştı ve AKP’deki görevini de yazdı.

CHP Trabzon Gençlik Kolları eski il başkanı ve MYK Üyesi Mustafa Erdi Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir birimde, iktidar partisinde hali hazırda görev yapan bir ismin görevlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Benzer bir kadrolaşmanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde de olduğunu dile getiren Çakır, “Bu isimler sosyal medyada AKP’li kimliklerini gizleme gereği de duymuyorlar” dedi. Çakır, Gençlik Merkezleri’nde partili isimlerin değil, tarafsız isimlerin görevlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.