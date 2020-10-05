Henry Cavill: Sherlock Holmes kostümü giymek Superman kostümü giymekten daha zordu
Cavill vücut ölçüleri nedeniyle Sherlock'u canlandırmanın Superman'i canlandırmaya göre daha zorlayıcı olduğu söyledi.
Dijital yayın platformu Netflix’te yayımlanan Enola Holmes filminde Arthur Conan Doyle’un efsanevi dedektif karakteri Sherlock Holmes’ü canlandıran Henry Cavill, Holmes ve Superman karakterlerini karşılaştırdı.
The Witcher dizisinin de başrolünde yer alan oyuncu farklı bir Sherlock tasviriyle hayranlarının karşısına çıkmış ve büyük oranda da başarılı olmuştu. Sherlock’tan çok, onun küçük kız kardeşi Enola’ya odaklanan filmde Cavill’in yanı sıra Millie Bobby Brown ve Helena Bonham Carter gibi isimler de yer almıştı.
We Got This Covered'ın haberine göre kısa süre önce verdiği röportajda Cavill, Superman kostümü giymenin Sherlock Holmes’ün kıyafetleri içine sığmaya çalışmaktan daha kolay olduğunu şu ifadelerle söylemişti:
"Kostüm tasarımcısı Consolata Boyle için fazlasıyla rahatsız olduğunu düşünüyorum. 'Bu kıyafetleri nasıl giydireceğim' diye düşünüyor gibiydi. Hadi ama bu Viktorya döneminde yaşayan bir adam için uygun ölçüler değil der gibiydi. Neden biliyor musunuz? Onu dar mavi bir elbiseye sıkıştırmaktan farkı yoktu. Aslında çok daha kolay uydurdular. "
Cavill’in ismi kısa süre önce Daniel Craig’in ardından yeni James Bond’un kim olacağına dair başlayan tartışmada da yer almıştı. Cavill, Tom Hardy ve Idris Elba gibi güçlü adaylara rağmen James Bond olmak istediğini açıklamıştı.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Ali Edizer görevden alındı
- Ceyhan'dan Karatay'ın sözlerine tepki
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Video Haberler
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Ali Edizer görevden alındı
- Ceyhan'dan Karatay'ın sözlerine tepki
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri