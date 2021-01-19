Her alışverişe gidildiğinde torba hafiflerken, fatura kabarıyor
Sendikaların değil Reuters haber ajansının Türkiye ekonomisiyle ilgili yayımladığı analiz, yurttaşın nasıl geçinemediğini ortaya koydu.
Geçen yıl patlıcan, portakal ve ayçiçeği yağı fiyatlarının yüzde 50’den fazla zamlanmasıyla, market alışverişlerinin de Türkler için ciddi bir yük haline geldiği belirtildi. Analizde, “Türkiye’de gıda fiyatları o kadar arttı ki bazı insanlar gelecek aylarda daha da artacak fiyatlardan kaçınmak için ellerindeki tüm parayı pirinç ve makarna stoklamaya yatırıyor” denildi.
Anne ve babaların indirimli bebe bisküvilerine geçtiğinin ifade edildiği analizde, yumurta fiyatlarının bir yılda neredeyse ikiye katlandığı ve dizlerinin üzerine çöküp bir kadına yüzük yerine, sıvı yağla evlenme teklif eden bir erkeğin fotoğrafının Twitter’da dolaştığına dikkat çekildi.
‘EN UCUZUNU ALABİLİYORUZ’
İşini kaybettiği için kısmi devlet yardımı alan, İstanbul’da yaşayan 43 yaşındaki üç çocuk babası güvenlik görevlisi Hüseyin Duran, “Sadece gerekli ve en ucuz markaları satın alıyoruz. Çocuklarım için endişeleniyorum. Bir tek kiramızı, gıda alışverişini ve kredi ödemelerini karşılayabiliyoruz” dedi.
Soyadının açıklanmasını istemeyen 31 yaşındaki Pınar ise “Her alışverişe gittiğimde torbam hafifliyor ama fatura daha da büyüyor” diyor. Kazancının sadece kirasını ve faturalarını karşıladığını anlatan Pınar, “Uykusuz geceler geçirdim ve sanırım sonunda işsiz kalacağım” diye konuştu.
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