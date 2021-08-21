Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Çağlayan köyü Ambarlı mevkide meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolunun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı.
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