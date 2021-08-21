Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 22:07
Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Çağlayan köyü Ambarlı mevkide meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.

Karayolunun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başlatıldı. 


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