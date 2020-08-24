Hiçliğe ürpertici bir koşu; 'Kutu'
Gençlik aşılayacak deney uğruna hem geçmişini hem geleceğini yitiren bir bilimkurgu yazarı. Hayatı tersten yaşamayı seçtiği için sevdiği herkesten ve her şeyden ayrı düşen, tüm yaşamını bir deftere ve kutuya hapseden kadının zamanla ve gerçeklikle kıyasıya çatışması. Fransız yazar Nathalie Le Gendre, Kutu’da, belleğin çürüyüşüne ve zamana meydan okuyan bir anlatı sunuyor.
"Sayfayı yırttı, ağzına tıktı, uzun uzun çiğnedi ve o iğrenç kâğıt hamurunu, sanki nihai gerçeği ortadan kaldırıyormuş gibi bir seferde yuttu. Ansızın, uzun yıllar boyunca onu sarsan bütün olayları hatırladı; yeniden Myrtille’i düşündü ve kalbinin acıdan patlayacağını sandı. “Yok olmak istemiyorum! Henüz değil!” Komodinin çekmecesini karıştırıp bir kalem çıkardı. Benim adım Shanel Kay ve ben yok olmamalıyım. Cümle, akıl defterinin son boş sayfasını dolduruyordu."
Kitaptan
Zamanın akışını gerçekten tersine çevirebilir miyiz? Bedenimizin ve belleğimizin yitirdiği bir mutluluğun parçalarını yeniden birleştirebilir miyiz? Fransız yazar Nathalie Le Gendre, Kutu’da, belleğin çürüyüşüne ve zamana meydan okuyan bir anlatı sunuyor.
Gençlik aşılayacak deney uğruna hem geçmişini hem geleceğini yitiren bir bilimkurgu yazarı. Hayatı tersten yaşamayı seçtiği için sevdiği herkesten ve her şeyden ayrı düşen, tüm yaşamını bir deftere ve kutuya hapseden kadının zamanla ve gerçeklikle kıyasıya çatışması. New York sokaklarında salınacak sonsuz gençlik ve güzellik hayalinden, kliniğin soğuk ve yalnız duvarlarına… Kutu; zamanın girdabına kapılanların cesaret, umut, sevgi ve hayal kırıklığıyla dolu öyküsü… Hiçliğe ve zamansızlığa doğru ürpertici bir koşu… Geçmişin bugünle iç içe geçtiği bir gelecek zaman anlatısı.
Kutu / Nathalie Le Gendre / Çeviren: Azade Aslan / ON8 Kitap / 196 s.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi