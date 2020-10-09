Hindistan'da 80 yaşındaki esnafın ağladığı video viral oldu, tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu

09 Ekim 2020 Cuma, 16:55

Hindistan'da 80 yaşındaki bir esnafın koronavirüs salgını yüzünden gözyaşları içinde durumunu anlattığı video klibi sosyal medyada viral oldu. Videoyu seyreden Delhililer, Kanta Prasad ve eşi Badama Devi'nin yemek tezgahının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokakta satılan ev yemekleri Hindistan'da çok seviliyor fakat salgının en çok etkilediği sektörlerden biri de bu oldu ve bir çok küçük büfe ve tezgah sahibi işlerini kapatmak zorunda kaldı.

Kanda Prasad ve Badama Devi çifti "Baba Ka Daba" adını verdikleri büfeyi, Delhi'nin güneyindeki Malviya Nagar mahallesinde 1990'dan bu yana işletiyorlardı.

Çift burada o sabah pişirdikleri ev yemeklerini satıyor. Menülerinde genellikle Hindistan'ın kuzeyinde çok sevilen tereyağlı bir ekmek olan paratalar, pilav ve yoğun bir tür mercimek çorbası oluyor.

Bir öğünü 50 rupiye (0,70 cent) satıyorlar.

Bu işi yaparak yıllardır geçimlerini sağlamışlar. Fakat salgının etkisi yıkıcı olmuş.

Videoda ne anlattı?

80 yaşındaki esnaf geçen hafta ne kadar zor duruma düştüklerini bir yiyecek blogcusuna görüntülü olarak anlattı.

Önce eşiyle birlikte nasıl her sabah 06.30'da yemekleri hazırlamaya başladıklarını ve 09.30'da müşterileri için hazır hale getirdiklerini göstedi.

O gün ne kadar kazandığı sorulduğunda cebindeki birkaç rupiyi gösterirken ise gözyaşlarına boğuldu.

Röportajı yapan blogcu Gaurav Wasan, bu söyleşiyi Çarşamba günü Instagram hesabından paylaştı ve çok kısa bir süre içinde video viral oldu.

Bir kadın videoyu paylaşırken "yüreğinin paramparça olduğunu" yazdı ve Delhilileri Baba Ka Daba'yı bir ziyaret etmeye, Kanda Prasad ile eşi Badama Devi'ye destek olmaya davet etti.

Kısa süre içinde bu tweeti Bollywood yıldızlarından kriketçilere birçok ünlü ve birçok sıradan Delhili okudu ve bugün itibarıyla videoyu izleyenlerin sayısı 4 milyona ulaştı.

Telefonla yemek ısmarlama listesine girdi

Perşembe akşam üzeri Zomato adlı akıllı telefonla yemek ısmarlama uygulaması, Baba Ka Daba'yı da lokantalar listesine eklediğini açıkladı ve insanları bu tür zor durumdaki küçük yemek büfe ve tezgahlarını bildirmeye çağırdı.

Baba Ka Daba'nın ilk müşterileri normal olarak güçlü bir kahvaltı etmeye niyetlenen ofis çalışanları ya da inşaat işçileri gibi işçiler oluyor.

Fakat salgın yüzünden birçok insan işini kaybedip, kaybetmeyenler de evden çalışmaya başlayınca, müşterilerin ayağı kesilmiş.

Prasad videoda bazen satamadıkları yemekleri eve geri götürdüklerini, bazı günler ise kendilerine yemek yapacak paraları olmadığını anlatıyor.

Fakat bugün itibariyle Prasad ve Devi'nin tezgahının önü sürekli dolu. Üstelik bir kısmı artık ünlü olan aşçılarla birer selfie de çektirmek istiyor.

Tesadüfen görmüş

Baba Ka Daba manşetlerde yerini alırken televizyon kameraları ve muhabirleri de gelmeye başlamış.

Bollywood'ün ünlü oyuncularından Sonam Kapoor ve kriket oyuncusu Rashwin Prasad ve Devi'nin yardımına koşanlardan.

Bütün bu yardım dalgasına vesile olan blogcu Gaurav Wasan, Hindistan'ın ANI televizyonuna Baba Ka Daba'ya tesadüfen rastladığını anlatıyor, "Bana her gün zarar ettiklerini anlattılar. Ben de oracıkta bir video yapıp takipçilerimle paylaştım" diyor.

Wasan çiftin tezgahlarını evlerini onarabilmeleri için 2,700 dolar tutarında yardım topladığını da ekliyor.

Prasadlar ise hem çok duygulanmış hem çok mutlu olmuşlar.

Kanda Prasav ANI'ye yaptığı açıklamada, "Gaurav sayesinde bugün müşteriler kuyruk oldu. Dün neredeyse hiç satış yapmamıştık. Bugün, bütün ülkenin yanımızda olduğunu hissediyorum" dedi.