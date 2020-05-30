Hindistan'da maymunlar koronavirüslü kan örneklerini çaldı
Hindistan'da bir laboratuvara giren maymunların, hastalardan alınan kan örneklerini 'çaldığı' ortaya çıktı
Hindistan’ın Yeni Delhi şehrindeki bir laboratuvar çevresinde yaşayan maymunların, ağaçlardan laboratuvara girerek bir grup hastadan alınan kan örneklerini 'çaldığı' kaydedildi.
Yerel kaynaklara göre, Meerut Tıp Enstitüsüne sızarak, bir asistana saldıran bir maymun sürüsünün, bir grup hastadan alınan kan örneğini de beraberinde götürdüğü aktarıldı.
Enstitü müdürü Dheeraj Raj, yapılan incelemede geride kalan kan örneklerinin zarar görmediğini, 'çalınan' kan örneklerinin de yeni bir salgına sebep olmasını beklemediklerini açıkladı.
YİYECEKLERİ AŞIRMALARIYLA MEŞHURLAR
Birgün'ün haberine göre, Hindistan’daki nüfusu yüksek olan, oldukça zeki ve kızıl suratlı bu makak maymunu türünün, son iki ayda alınan karantina önlemlerinin yarattığı sokaklardaki insan nüfusu boşluğundan cesaret alarak pek çok yerde saldırı ve hırsızlık yaptığı haberleri bildiriliyor. Günlük yaşamda sokaklarda yürüyen insanların ellerindeki yiyecekleri aşırmalarıyla meşhur olan bu maymun türünün, pandemi sürecinde başka pek çok şeyi de çalmaya başladığı yerel halk ve yetkililer tarafından rapor ediliyor.
Öte yandan Hindistan’lı uzmanlar halkı salgın sürecinde maymunları beslememesi konusunda uyarıyor. Uzman biyologlar yaptıkları açıklamalarla, insanlardan maymunlara aktarılacak bu virüsün mutasyon geçirme tehlikesi taşıdığı, böyle bir evrimin de sadece maymun türlerini değil tüm vahşi yaşam dengesini tehlikeye atabileceği konusunda insanları uyarmaya devam ediyor.
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