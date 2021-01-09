Hırsız karı-koca güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı
İzmir'de birçok ilçede iş yerlerine girerek telefon hırsızlığı yapan karı ve koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen çift, tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede iş yerlerine girerek telefon hırsızlığı yapan karı-kocanın kimliğini güvenlik kameralarından tespit etti.
Hırsızların, D.T. (25) ve kocası İ.T. (24) olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçerek karı ve kocayı kıskıvrak yakaladı. Hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulanan çift, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İ.T. ve engelli olduğu ileri sürülen eşi D.T.'nin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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