Hırsızlığın böylesi: Evin kapısını çaldı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ballıkuyu Mahallesi'nde bu kadarı da olmaz dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızın sabaha karşı bir evin söktüğü dış kapısını taşıyarak olay yerinden uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKA
09 Ocak 2021 Cumartesi, 14:03
Hırsızlığın böylesi: Evin kapısını çaldı
Abone Ol google-news

Türkiye'de yaşanan ilginç hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ballıkuyu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önceki gün bir evin metal dış kapısını çaldı.


976. sokakta yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın söktüğü dış kapıyı taşıyarak uzaklaştığı görülüyor. Metal kapının hurda olarak satıldığı iddia edilirken, aynı bölgede su saatlerinin de çalındığı ihbarı üzerine emniyetin çalışma başlattığı öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler