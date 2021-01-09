Hırsızlığın böylesi: Evin kapısını çaldı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 14:03

Türkiye'de yaşanan ilginç hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ballıkuyu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önceki gün bir evin metal dış kapısını çaldı.



976. sokakta yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın söktüğü dış kapıyı taşıyarak uzaklaştığı görülüyor. Metal kapının hurda olarak satıldığı iddia edilirken, aynı bölgede su saatlerinin de çalındığı ihbarı üzerine emniyetin çalışma başlattığı öğrenildi.