Hocaların hocası Kayıhan Güven yaşama veda etti

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

“Yaşar Kemal gibi yazmalı, gezerek görerek ve konuşarak. Herkes ile konuşmalı yani ayrım yapmadan. Sokakta koşan çocuklarla da çiçek satan kadınlarla da... Bir bakkala girip sormalı, bir manava girip sormalı... Hep sormalı, merak etmeli gazeteci. Herkesin derdini merak etmeli...” Kayıhan Güven, bu geleneği devam ettiren, her öğrencisine bunu öğreten hocaların hocası... Bu meslekte çok şey öğrendim ondan, öğretmeyi bile. Arkasında sayamayacağım kadar Kayıhan Güven bıraktı. Öğrencileri onun bu mesleğe hatta ülkeye en büyük mirası. Onun dersleri bir sınıfın için de olmazdı çoğu zaman. Fotoğraf çekmek ve yazmak için gezmek gerekir derdi.

Bir gün salaş bir pidecide çay içerken bardağı sildiğimi görünce “silme, gazeteci her koşulda yaşamayı öğrenmeli iç o çayı” diye bana kızdığı günü hatırlarım bazen. “Öyle elinde puro, önünde bilgisayarı ile holding gazeteciliği yapanlardan olmayın, olacaksanız gerçek birer gazeteci olun” derdi. Pandemi öncesi bana “Bir gün ben olamayacağım ama sana anlattıklarımı ve öğrettiklerimi sakın unutma, çünkü sen de artık öğretmeye başladın bu mesleği seçenlere” demişti. Güven’i son yolculuğuna bugün uğurluyoruz. Usta, öğle namazının ardından, ailesinin yaşadığı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde toprağa verilecek.

UZUN SÜRE CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇALIŞTI

Birçok gazeteci ve akademisyen yetiştiren, iletişim alanında birçok uygulama alanının ve yayınının kuruluşunda görev alan Güven, 2011 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyordu. 1952 Kahramanmaraş doğumlu olan Kayıhan Güven, sırasıyla İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Bir süre askeri hâkimlik ve 1982 yılında Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapan Güven, 1980’li ve 1990’lı yıllarda Cumhuriyet gazetesinde aktif gazeteciydi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Güven, Yeditepe, İstanbul Ticaret, Marmara ve Galatasaray üniversitelerinde görev yaptı. Bu süreçte İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama gazetesi İletim’i, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı MİHA’yı, yine bu birimin yayın organı MİHABER’i, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını Yeditepe Postası’nı, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını İtalik’i, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama birimi İstanbul Aydın Haber Ajansı’nı (İAHA) ve bu birimin yayın organı GÖZ dergisini kurdu. Marmara Üniversitesi’nde üç defa “Yılın Hocası” ödülüne layık görülen Güven, ayrıca öğrencileriyle birlikte 30’a yakın fotoğraf sergisine ve birçok kitaba imza attı.