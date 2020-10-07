Hollanda'da evden çalışanlar için talep: Masrafları patron ödesin

07 Ekim 2020 Çarşamba, 19:46

Koronavirüs pandemisi döneminde uzaktan ya da evden çalışmanın masrafları tuvalet kağıdından çay kahveye, ilave doğalgaz, elektrik, su, internet tüketiminden masa-sandalyenin aşınmasına kadar uzanıyor.

Bunlar cüzdan üzerinde ek yük oluştururken, işyerindeyken çalışanın aklına gelmeyen bazı masraflar için Hollanda hükümetine bağlı aile finansmanı kurumu günde 2 euro (2.4 dolar) fatura hesapladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, NIBUD, bu masrafların patronlar tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.

NIBUD yetkilisi Gabrielle Bettonville, kelimenin tam manasıyla sıradan bir evde kaç çay kaşığı olduğunu hesapladıklarını, oradan toplam masraf faturasına varmakta zorlanmadıklarını söyledi.

Ancak evin ısıtılması, su faturası ve hatta ses geçirmezlik masrafları hesaba katıldığında günde 2 euro hesabının kabarması gerekiyor.

2 euro hesabı, yeni mobilya, bilgisayar, telefon ve diğer cihazları da kapsamıyor.

NIBUD, çalışanlar için elzemse bunlar masraflarının da işveren tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

Nitekim araştırmayı temel alan Hollanda hükümeti, marttan beri evden çalışan bürokratlara 363 euro Kovid-19 primi ödemeye başladı.

Pandemi hafiflediğinde bile çalışanların işyerine dönmek için can atmayacağını hesaba katan diğer ülkelerde evden çalışma gerçekliğine kendilerini uyarlama çabasında.

İspanya'da işverenlere evin işyeri olarak kullanılmasının ve cihazlarla donatılmasının getirdiği masrafları ödeme zorunluluğu getirildi.

Almanya'da uzaktan çalışanların haklarıyla ilgili yasa tasarısı üzerine tartışmalar yürütülüyor.

Fransa'da evden çalışanların çalışma saatleri dolduğunda e-postalara bakma zorunluluğu olmadığına dair yasa çıkarıldı.

Britanya'da pandemi sırasında evde çalışmak için gereken donanımın satın alınmasına vergi indirimi getirme işareti verildi.