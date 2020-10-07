Hollanda'da evden çalışanlar için talep: Masrafları patron ödesin
Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya çapında milyarlarca kişinin evden çalıştığı dönemin en önemli sorularından biri de tuvalet kağıdı masraflarını kimin ödeyeceği. Uzaktan çalışmanın masraflarıyla ilgili bir araştırma yapan Hollanda hükümetine bağlı aile finansmanı kurumu NIBUD, faturaların patron tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
Koronavirüs pandemisi döneminde uzaktan ya da evden çalışmanın masrafları tuvalet kağıdından çay kahveye, ilave doğalgaz, elektrik, su, internet tüketiminden masa-sandalyenin aşınmasına kadar uzanıyor.
Bunlar cüzdan üzerinde ek yük oluştururken, işyerindeyken çalışanın aklına gelmeyen bazı masraflar için Hollanda hükümetine bağlı aile finansmanı kurumu günde 2 euro (2.4 dolar) fatura hesapladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, NIBUD, bu masrafların patronlar tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
NIBUD yetkilisi Gabrielle Bettonville, kelimenin tam manasıyla sıradan bir evde kaç çay kaşığı olduğunu hesapladıklarını, oradan toplam masraf faturasına varmakta zorlanmadıklarını söyledi.
Ancak evin ısıtılması, su faturası ve hatta ses geçirmezlik masrafları hesaba katıldığında günde 2 euro hesabının kabarması gerekiyor.
2 euro hesabı, yeni mobilya, bilgisayar, telefon ve diğer cihazları da kapsamıyor.
NIBUD, çalışanlar için elzemse bunlar masraflarının da işveren tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.
Nitekim araştırmayı temel alan Hollanda hükümeti, marttan beri evden çalışan bürokratlara 363 euro Kovid-19 primi ödemeye başladı.
Pandemi hafiflediğinde bile çalışanların işyerine dönmek için can atmayacağını hesaba katan diğer ülkelerde evden çalışma gerçekliğine kendilerini uyarlama çabasında.
İspanya'da işverenlere evin işyeri olarak kullanılmasının ve cihazlarla donatılmasının getirdiği masrafları ödeme zorunluluğu getirildi.
Almanya'da uzaktan çalışanların haklarıyla ilgili yasa tasarısı üzerine tartışmalar yürütülüyor.
Fransa'da evden çalışanların çalışma saatleri dolduğunda e-postalara bakma zorunluluğu olmadığına dair yasa çıkarıldı.
Britanya'da pandemi sırasında evde çalışmak için gereken donanımın satın alınmasına vergi indirimi getirme işareti verildi.
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
Video Haberler
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama