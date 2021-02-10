Hollandalı bira üreticisi 8,000 kişiyi işten çıkaracak
Hollandalı bira üreticisi Heineken NV, işletme kâr marjlarını pandemi öncesi seviyeye geri getirme hedefiyle 8,000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Dünyanın en büyük ikinci bira imalatçısı olan şirket, 2023 yılına kadar CEO Dolf van den Brink'in "EverGreen" planı kapsamında 2 milyar Avro tasarruf etmeyi planladığını açıkladı.
Heineken, organizasyon yapısını yeniden tasarlayarak, ürün çeşitliliğini ve sayısını azaltarak ve en az yararlı harcama kalemini belirleyerek tasarruf etmeyi amaçlıyor.
Yeniden yapılanma kapsamında, şirketin 2019 yılı iş gücünün %9'una tekabül eden yaklaşık 8,000 kişi işten çıkarılacak. Yapılanmanın maliyeti 420 milyon Avro olacak. Personel harcamaları ise yaklaşık 350 milyon Avro azaltılmış olacak.
Heineken'in en büyük iki pazarı Brezilya ve Meksika pandemiyle mücadele ederken, şirket mevcut kısıtlamalar nedeniyle 2021 cirosunun, işletme kârının ve işletme kâr marjının 2019 seviyesinin altında olacağını açıkladı.
Şirketin 2020 işletme kârı beklentilerle paralel olarak %35.6 düşmüştü.
Kaynak: Reuters
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