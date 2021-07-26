'Home and Away' dizisi ile tanınan Dieter Brummer evinde ölü bulundu

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:55

Avustralyalı aktör Dieter Brummer, evinde ölü olarak bulundu. Bir ihbar üzerine Glenhaven Yolu üzerindeki bir evi kontrol etmeye giden polisler, ünlü dizi oyuncusu Dieter Brummer'i evinde yaşamını yitirmiş halde buldu.

Polisler, Dieter Brummer'ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak şüpheli bir durum olmadığı öğrenildi. Polis raporunda "Evin içinde bir erkek cesedi bulundu, ölümünün şüpheli olmadığına inanılıyor. Adli tabip için bir bilgi raporu hazırlanacak" dendiği belirtildi.

'DÜNYAMIZ ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

Dieter'in ailesi, bir bildiri yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ''Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik. Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak'' ifadelerine yer verildi.

DIETER BRUMMER KİMDİR?

"Home and Away" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu 90'lı yıllarda bu dizideki Shane Parrish rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Brummer, bu rolü 1992 ile 1996 yılları arasında canlandırdı.

Brummer daha sonra Underbelly'nin 2. ve 3. sezonlarında yozlaşmış polis Trevor Haken'i canlandırdıktan sonra uzun bir süre bir daha ekranlarda boy göstermemişti.

2011'de ünlü Neighbours dizisiyle kısa bir süre Troy Miller rolünü canlandırdı.

Son rolü ise 2014'te Winner and Losers dizisindeki Jason Ross oldu.

Dieter Brummer son dönemde kendi kurduğu cam temizleme şirketini yönetiyordu.