HSK'de çalışan memur cumhuriyet savcısını 'fişlemiş'!

04 Şubat 2021 Perşembe, 10:15

Meslekte 26 yıllık deneyime sahip Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Taner Temür, 2019 yılında sosyal medya hesabından iki ayrı paylaşımda bulundu. Temür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin ardından yaptığı paylaşımda ‘seçimi içine sindiremeyenler’ olduğunu belirterek, T.C. ibarelerinin kaldırılmasını, FETÖ’nün yargıyı ele geçirmesini, bilim insanlarının itibarsızlaştırılmasını ve kozmik odaya girilmesini de içine sindiremeyenler olduğunu ve onların sözlerinin dinlenmediğini ifade etti. Temür bir diğer paylaşımında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e küfreden Kadir Mısırlıoğlu’nun cenazesine giden siyasileri eleştirdi.

HSK veri memuru H.Ç., Temür’ün paylaşımlarıyla ilgili şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde Temür’ün paylaşımlarının ona ait olduğunu göstermek için ailesiyle ve eşiyle çekilmiş fotoğraflar da şikayete eklendi.

HSK İkinci Dairesi, Temür hakkındaki şikayeti inceleyerek, paylaşımlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı ve siyasete taraf olduğu izlenimi yaratacak açıklamalar olduğu sonucuna vardı. Temür’e bire karşı 5 oyla “kınama” ve 2 gün aylıktan kesme cezası verdi. Üye Songül Yazar’ın, savcı Temür’ün meslekten ihracını istediği için karşı oy kullandığı öğrenildi. Songül Yazar’ın ismi, HSK’ye atandığında FETÖ üyeliğinden tutuklu Rahmi Arslan’ın ofisinde geçmişte çalışmış olmasıyla da gündeme gelmişti.

HSK’DE ÖZEL BİRİM KURULMUŞ

İkinci Daire'nin kararına Temür’ün Avukatı Mustafa Karadağ itiraz etti. YARSAV’ın eski başkanı da olan 29 yıllık hakimlik geçmişi bulunan Karadağ itiraz dilekçesinde, Temür’ün başına gelen olayla HSK’de hakim ve savcıları takip eden bir birimin oluşturulduğunu gördüklerini belirterek, “Sıkıntılı olan konu HSK’da hakim ve savcıların sosyal medya hesaplarını takip eden bir birimin oluşturulduğunun öğrenilmesidir. Bu istibdat yönetimlerinin bir yöntemidir. Hafiyecilik olarak adlandırılması da yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu konu ayrıca yargıya taşınacaktır” dedi.

'HSK ÜYELERİNİN PARTİ GEÇMİŞİ VAR'

Karadağ ayrıca HSK’de zaten siyasi parti geçmişi olan kişilerin atandığına dikkat çekerek, şunları belirtti:

“Siyasi parti üyeliğinin yasada açıkça ‘meslekten çekilmiş sayılma’ sebebi olarak belirtilmesine, genel veya mahalli seçimlerde aday adayı olma halinin bile mesleğe dönüş engeli olarak hüküm altına alınmasına rağmen siyasi parti üyelerinin, yöneticilerinin, partilerin MYK üyeleri veya belediye meclisi üyelerinin arasından hakim, savcı atamasının yapılması, HSK üyesi seçilmesiyle Türk yargısına parti siyaseti sokulmuştur. Bu itibarla HSK, ‘siyaseten taraf olduğu izlenimini yaratma’ konusunda kanaat oluşturmaya ehil değildir.”

Temür’ün dosyası HSK Genel Kurulu önüne gönderildi. HKS Genel Kurulu’nda Avukat Karadağ’ın itirazı reddedilirken, İkinci Daire’nin kararı usul ve kanuna uygun bulunarak onandı.

Temür’ün paylaşımlarını HSK’ya götüren H.Ç. hakkındaki suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, H.Ç.’nin savcı Temür’ün kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiğini ve yaydığı, özel hayatın gizliliğinin de ihlal ettiği belirtildi. Savcılık Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma için izin istedi. Ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, H.Ç. hakkında kovuşturma başlatılmasına izin vermeyerek, “H.Ç. tarafından yapılan herhangi bir ihbar ve şikayet bulunmadığı gibi bahse konu ihbarın kötü niyetle yapılmadığına veya delillerin uydurulduğuna dair somut delil de bulunmadığı anlaşıldı” dedi. Savcılık H.Ç. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.