HSK'den davasına baktığı iş insanıyla görüntülenen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında karar

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:41

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

NE OLMUŞTU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019 yılı aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin avukatlarınca yapılan itiraz üzerine 6 şüpheli, 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.

MAHKEME BAŞKANI VE SANIK AYNI MASADA

Karara karşı şikayetçilerin avukatları, BAM'da itiraz hazırlıkları yaparken, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. ve davada örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, sanığa ait otelin restoranında, aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. Gizli çekilen fotoğrafta; masada içki dolu bardakların olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.'nin kapalı mekanda sigara içtiği görüldü. Fotoğrafın ne zaman çekildiği ise belirtilmedi.

'KADINLARIN DA OLDUĞU, ALKOL ALINAN MASADA'

Şikayetçilerin avukatlarından Ertekin Kök, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edildikten sonra istinaf hazırlığı yaparken fotoğrafın kendilerine ulaştığını ve şoke olduğunu söyledi. Avukat Kök, "Bu fotoğraf bizi dehşete düşürdü, adalet adına asla ve asla açıklanamaz bir durum. Örgüt lideri olarak yargılanan bir kişiyle, mahkeme başkanının masada kadınların da olduğu ve alkol alınan bir ortamda bulunmaları, adalet adına dehşet verici. Bu asla ve asla adaletle bağdaşmaz" dedi.