Hubble, yavaşça ölmekte olan bir galaksiyi görüntüledi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak ölmekte olan bir galaksinin büyüleyici bir görüntüsünü yakaladı.
Pek çok galaksinin kollarının etrafında dairesel bir şekle kıvrılan devasa spiraller olduğu bilinmekte. Fakat NGC 1947 adı verilen galaksi, uzuvlarındaki gaz ve tozun neredeyse tamamını kaybetti ve kozmik bir bulut parçası gibi kaldı.
Bu spirallerin soluk kalıntıları görüntüde hâlâ görülebiliyor. Öte yandan, yeni yıldızlar oluşturacak malzeme olmadan galaksinin çok daha uzun süre hayatta kalması pek mümkün değil; nihayetinde zaman içinde gözden kaybolacak.
Genelde bir galaksinin ölmesi biraz zaman alır. Samanyolu Galaksisi, çevresindeki cüce galaksiler onunla birleşip hem hidrojen hem de yeni yıldızlar sağlayan cüce galaksiler sayesinde en az milyarlarca yıl (Güneş'imizin ömrü kadar) aktif kalacak.
ESA, neredeyse 40 milyon ışık yılı uzaklıkta uzayda süzülen NGC 1947'nin yaklaşık 200 yıl önce keşfedildiğini ve yalnızca güney yarım küreden, Dorado takımyıldızında görülebildiğini belirtti.
ESA / Hubble & NASA, D. Rosario; Teşekkürler: L. Shatz
Bir galaksinin ölümü olağanüstü ve nadir görülen bir olaydır. Bu yıl ocak ayında gökbilimciler, bir galaksinin her yıl 10 bin Güneş değerinde gaz kaybettiğini ve Samanyolu Galaksimizden çok daha hızlı şekilde yeni yıldızlar yarattığını gözlemledi. Fakat malzemeyi geri kazanmanın bir yolu olmadığı için nihayetinde kendi kendini tüketecek.
Gökbilimciler etkileyici ölümün iki galaksinin çarpışması nedeniyle yaşandığını, bunun sonucunda -gökbilimcilerin gözlemleyebildiği- ID2299'un oluştuğunu düşünüyor.
Yakın zamanda başka tuhaf galaksiler de keşfedildi: NASA, muhtemelen yörüngesindeki dev bir yıldızı yok eden yıldız kümesinin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik nedeniyle her 114 günde bir patlayan bir galaksi tespit etti.
Kaynak: Independent Türkçe
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