Hukuki diplomasi sonuç verdi: Amerika Birleşik Devletleri’nde FETÖ'ye karşı operasyon başladı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:20

Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir konuşulan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına dönük operasyon resmen başladı.

Odatv’de yer alan habere göre, Ohio ve Illinois eyaletlerinde, FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimleri, dün itibariyle harekete geçti. Operasyonun Ankara’nın bir süredir sürdürdüğü hukuki diplomasinin sonucu başladı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON SONRASI ABD'DE DAVALAR AÇILDI

ABD güvenlik ve yargı birimlerinin yapmış olduğu operasyonla eşzamanlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri’nde dava açılması da dikkat çekti. Mahkemelere sunulan dosyalarda FETÖ bağlantılı kurumların Amerikan vergi mükelleflerinin varlıklarını kötüye kullandığına dair deliller var. Binlerce sayfa detaylı para hareketinin yer aldığı dosyalarda, ABD’deki yasadışı kazançlarla, örgütün Türkiye’de suç faaliyetlerini finanse ettiğine dair ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin açtığı davalar ile ABD’nin yargı ve polis birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonların birbirini desteklemesi dikkat çekiyor.

DOSYALAR FEDERAL MAHKEMELERE ULAŞTIRILDI

Şüphelilere dönük yakalama ve göz altı işlemlerin sürdüğü gelen iddialar arasında. Odatv’nin yargı kurumlarından edindiği bilgiye göre, şüpheli kişi ve kurumlar hakkında hazırlanan dosyalar, merkezi yargı sisteminden Federal Mahkemelere ulaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına mahkemelere ulaşan dilekçelerde Nixon PeabBody LLP hukuk firmasının imzası bulunuyor. Daha önce ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) Bakanı olarak görev almış olan John R. Sandweg’in adının yer aldığı görünüyor.