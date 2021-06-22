Hulusi Akar'ın yanıtlamadığı sorular

22 Haziran 2021 Salı, 15:43

Organize suç örgütü olduğu yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in, Yıldırım Demirören'e ilişkin ortaya attığı OYAK iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Demirören Ailesi'ne ilişkin Total'in OYAK'a satışındaki yolsuzluk iddiası gündeme gelirken, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, tartışmalı satın almanın detaylarını yazmıştı.

Terkoğlu, satın almanın görüşüldüğü toplantının tanıklarına göre Deniz Kuvvetleri adına katılan Cihat Yaycı, “Pazar payı küçük, 4 yılda birçok bayisini kaybetmiş” diyerek itiraz ettiğini anlatmıştı.

Öte yandan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, OYAK’ın satın alma işlemlerini Meclis gündemine taşıdığı fakat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıt vermediği tekrar gündeme geldi.

Özdağ, Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde şunları dile getirmişti:

"OYAK’ın son 3 yılda yapmış olduğu varlık, şirket alımlarından 2 tanesi üyeler arasında memnuniyetsizlik yaratmıştır. Bu yatırımlar 2017 yılı Ağustos ayında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından 800 milyon TL tutarındaki arsa alımı (o günkü kurla 236 milyon dolar) ve 2020 yılının Şubat ayında 450 milyon dolar tutarında Total ve M’oil Akaryakıt Dağıtım Ağının satın alınmasıdır. Bu varlık, şirket alımları yukarıda bahsedilen, Yönetim Kuruluna verilen yetki kullanılarak yapılmıştır.

2017 yılında devlet kontrolündeki Emlak Konut GYO’dan nakit ödemek suretiyle 236 milyon dolar tutarındaki arsa alımının zamanlamasının konjonktür itibarıyla uygun olmadığı değerlendirilmektedir. 2017 yılında arsa ve konut sektöründe ülkenin ekonomik koşulları dikkate alındığında bu yatırımın geri dönüşünün çok uzun zaman alacağı belli iken, böyle bir yatırımın yapılması dikkate değer bulunmuştur.

2020 yılı başındaki akaryakıt dağıtım sektöründeki yatırım da gelecekte sektörün elektrikli araçlara kayacak olması nedeniyle kârlılık ve verimlilik açısından soru işaretleri doğurmuştur.

Ayrıca birçok OYAK Üyesinde 2020 yılı için gecikmeli olarak yapılan Genel Kurul Toplantısında açıklanan, % 20.5 oranında kar payı dağıtılması kararının neden olduğu düşüncede yukarıda açıklanan gerekçelerin olduğu kanaati hakimdir. Bu durum OYAK’ı amacından uzaklaştırdığı gibi üyelerinin bu kurumdaki birikimlerinin TL’nin altın ve dolar karşısındaki değer kaybı dikkate alındığında, ciddi bir oranda birikimlerinin eridiği kanaati de bulunmaktadır.

Bahse konu bu bilgiler ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunun 5. maddesinde belirtilen Genel Kurulun üyesi olarak milyonlarca üyeye karşı görevlerinize ve sorumluluklarınıza istinaden,

1- OYAK tarafından varlık veya şirket alım satımlarında yönetim kuruluna verilen bu yetkinin sınırlarının çok yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?

2- Yukarıda ifade edilenlerden yola çıkarak; OYAK’ın varlık, şirket yatırımlarında yetki kullanımında dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor musunuz?

3- 1. ve 2. soruda bahse konu yetkilerin fazla ve geçmiş yıllarda bu yetkilere istinaden yapılan yatırımlarda yapılan hatalar ve OYAK Üyelerinin bu yatırımlara yönelik haklı tepkileri dikkate alındığında; 2021 yılında veya bu toplantı öncesinde 2020-21 dönemi içerisinde olağanüstü bir toplantı ile 2016-2027 ve 2018 yıllarındaki Olağan Genel Kurulda yönetim kuruluna verilen yetkinin gözden geçirilmesi, bundan sonraki süreçte bir varlık alım satım kararı verilecekse, olağan ya da olağanüstü genel kurul kararıyla yapılması düşünülmekte midir?

4- Sizin milyonlarca emekli veya muvazzaf personeli temsil eden bir pozisyonunuz bulunması itibarıyla, şahsınızın bir OYAK Genel Kurul Üyesi olarak, yaklaşık 420 bin üyeyi, aileleriyle birlikte kabaca 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren OYAK kararlarının sadece yedi kişiden oluşan yönetim kurulu kararı ile değil de, 38 kişiden oluşan genel kurul kararı ile yapılmasının üyelerin menfaatleri açısından daha uygun olacağı konusundaki düşünceleriniz nedir?

5- Siz MSB olarak 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca makamlarınızın ve bağlılarınızın ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) genel kurul üyesi olmanızdan ötürü üyelerin menfaatlerinin korunması için bu konuda bir girişim yapmayı düşünüyor/planlıyor musunuz?

6- Son olarak birçok OYAK Üyesinde, 2020 yılı için gecikmeli olarak yapılan Genel Kurul Toplantısında açıklanan, % 20.5 oranında kar payı dağıtılması kararının, yukarıda belirtilen yanlış yatırımların neden olduğu düşüncesi hakimdir. Öncelikle siz bu düşünceye sahip misiniz? Bu durumun OYAK’ı amacından uzaklaştırdığı, üyelerinin bu kurumdaki birikimlerinin TL’nin altın ve dolar karşısındaki değer kaybına da neden olduğu dikkate alındığında, bu konuda sizin OYAK nezninde bir araştırma yapılarak üyelerin haklı endişelerini gidermeye yönelik bir çalışma/denetleme yapılması gibi bir düşünceniz bulunmakta mıdır?"