İBB Şehir Tiyatroları 'Salondan Yayın'ın bu haftaki programı belli oldu

İBB Şehir Tiyatroları 'Salondan Yayın'ın bu haftaki programı belli oldu. İzleyicileri, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi birçok etkinlik bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 11:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini izleyici ve dinleyicilere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. İzleyicileri, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları şöyle:

  • 11 Şubat Perşembe günü 20:00’de Ustalarla Söyleşi programının ilk konuğu Oyuncu ve Yönetmen Engin Gürmen olacak.
  • 12 Şubat Cuma günü 20:00’de Çat Kapı Prova’da hazırlıkları devam eden İfigenya adlı oyunun okuma provası yayımlanacak.
  • 13 Şubat Cumartesi günü 11:00’de Çocuk Saati’nde birçok farklı etkinlik çocukları bekliyor. Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı programları çocuklarla buluşacak.
  • 13 Şubat Cumartesi günü 19:00’da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşinin yeni konuğu Sahne Makinisti Sefa Demir olacak.
  • 14 Şubat Pazar günü 15:00’te Geç Kalanlar isimli oyun seyirciyle buluşacak.

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