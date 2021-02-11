İBB Şehir Tiyatroları 'Salondan Yayın'ın bu haftaki programı belli oldu

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini izleyici ve dinleyicilere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. İzleyicileri, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunların provaları, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları şöyle: