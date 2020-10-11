İBB ve AKP arasındaki 'dikey bahçe' tartışması büyüyor!

11 Ekim 2020 Pazar, 15:50

İstanbul’un ana yol kenarlarındaki dikey peyzaj çalışmaları kaldırılarak bunlar yerine duvarlar sanatçılar tarafından boyanıyor. Konu üzerinden AKP ve İBB yönetimi arasındaki tartışma da sürüyor.

"DİKEY BAHÇE YALANI HALKIN MİLYARLARINI ÇALDI"

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"İşte maliyeti milyonları bulan yeşil duvarların arka yüzü.

Yeşilliğin yanı sıra çürümüş askıların da devamlı yenilenmesi ciddi bir maliyet. İstanbul'u bu yüksek mali yükten kurtaracağız, duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz ve aktif yeşil alanları artıracağız."

İşte maliyeti milyonları bulan yeşil duvarların arka yüzü.



Yeşilliğin yanı sıra çürümüş askıların da devamlı yenilenmesi ciddi bir maliyet. İstanbul'u bu yüksek mali yükten kurtaracağız, duvarları sanat tablolarına dönüştüreceğiz ve aktif yeşil alanları artıracağız. pic.twitter.com/GJ0mjB5Dgq — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 10, 2020

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çeyrek asırda betona gömülmüş bir İstanbul var. Bu beton gizlensin diye beton duvara bitki yapıştırılmış ve buna bu yoksul halkın milyarları gömülmüş. Şimdi betonu bitki ile gizleme sahteciliği İstanbul’un sembolü mü oldu? Mesela beton Fikirtepe gizlenebiliyor mu?

Algı oluşturmak önce hakikate saldırmaktır. Devasa beton yüzeyler yaratıp sonra insanların gözlerini aldatmak için bu dik duvarlar üzerine suni teneffüsle yaşayacak saksılar dizdiğinizde burası bahçe olmuyor. “Dikey bahçe” yalanı halkın milyarlarını ve hakikati çalmıştır.

Yalanlarda yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin İstanbul sembolü bu rant betonları olabilir. Gerçek sorunları çözmek isteyenler için hakikatten başka rehber olamaz. İstanbullunun sokağa atılacak, ranta kurban edilecek parası yoktur.

Gariban saksıda bitkiyi duvara yapıştırıp “sen bundan sonra dikey bahçesin” deyince bu beton duvar bahçe olmuyor. Betona doğal olarak tutunamayan kök salamayan saksılar ölüyor. Sürekli yeniden para ile alınıp bu yalanın sürdürülmesi gerekiyor. Sizin gördüğünüz yeniden yeniden satın alınıp eskisinin yerine konan yeşil kaplamalar. Bir şey kaldırılmıyor, yalana dayalı rant devam etmiyor kısaca Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı."

Çeyrek asırda betona gömülmüş bir İstanbul var. Bu beton gizlensin diye beton duvara bitki yapıştırılmış ve buna bu yoksul halkın milyarları gömülmüş.



Şimdi betonu bitki ile gizleme sahteciliği İstanbul’un sembolü mü oldu?



Mesela beton Fikirtepe gizlenebiliyor mu? pic.twitter.com/vxIRvLW3t8 — Mahir Polat (@mhrpolat) October 11, 2020

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tartışmaya ortak oldu. İmamoğlu'nu kendisini alkışlamayanları cezalandırmakla suçlayan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

CHP'li İBB Başkanı kendisini alkışlamayan yaprakları cezalandırmaya devam ediyor. Duvarlardaki çevre dostu peyzaj çalışmalarını söken, görev süresi boyunca sadece göz boyayan #EkoFelaket şimdi de DUVAR BOYUYOR! Sanat mı? Sanat, onlar için sadece beceriksizliklerinin MAKYAJI!

CHP'li İBB Başkanı kendisini alkışlamayan yaprakları cezalandırmaya devam ediyor.



Duvarlardaki çevre dostu peyzaj çalışmalarını söken, görev süresi boyunca sadece göz boyayan #EkoFelaket şimdi de DUVAR BOYUYOR!



Sanat mı? Sanat, onlar için sadece beceriksizliklerinin MAKYAJI! pic.twitter.com/OW4d6opYil — Bayram Şenocak ???? (@bayramsenocak) October 11, 2020

NE OLMUŞTU?

AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB'nin uygulamasını "Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" sözleriyle eleştirmişti.