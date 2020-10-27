İBB'den otobüs, dolmuş ve taksiler için yeni önlem

Covid-19 salgını ardından toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerine başlayan İBB, araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğine dair bilgileri halka açtı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 15:52
İBB'den otobüs, dolmuş ve taksiler için yeni önlem
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Koronavirüs salgını ardından kentteki ortobüs, dolmuş ve taksi gibi toplu taşıma araçlarını dezenfekte hizmeti vermeye başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğine dair bilgileri de açık hale getirdi. İBB’nin sitesinden yapılan sorgulama ile yolcular, kullanacakları araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğini öğrenebiliyor.

İstanbul’un birçok noktasında oluşturulan istasyonlarda yaklaşık 25 bin taksi, taksi-dolmuş ve minibüsün dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Dezenfekte işlemi yapılan araçlar sisteme işleniyor ve ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir’’ çıkartması yapıştırılıyor.

İBB, söz konusu dezenfeksiyon işlemlerine ilişkin bilgileri artık yolcularla da paylaşıyor.

İBB’nin sitesinden yapılacak sorgulama ile araçların en son ne zaman dezenfekte edildiği öğrenilebiliyor.


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