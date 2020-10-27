İBB'den otobüs, dolmuş ve taksiler için yeni önlem
Covid-19 salgını ardından toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerine başlayan İBB, araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğine dair bilgileri halka açtı.
Koronavirüs salgını ardından kentteki ortobüs, dolmuş ve taksi gibi toplu taşıma araçlarını dezenfekte hizmeti vermeye başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğine dair bilgileri de açık hale getirdi. İBB’nin sitesinden yapılan sorgulama ile yolcular, kullanacakları araçların en son ne zaman dezenfekte edildiğini öğrenebiliyor.
İstanbul’un birçok noktasında oluşturulan istasyonlarda yaklaşık 25 bin taksi, taksi-dolmuş ve minibüsün dezenfekte işlemleri yapılıyor.
Dezenfekte işlemi yapılan araçlar sisteme işleniyor ve ‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir’’ çıkartması yapıştırılıyor.
Taksi, minibüs ve dolmuşların dezenfekte edilip edilmediğini merak ediyor musunuz???— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) October 23, 2020
Yeni sorgulama hizmetimizle ücretsiz dezenfekte ettiğimiz 25 bin taksi, dolmuş ve minibüsün plakalarını sorgulayabilir, güven ve sağlıkla seyahat edebilirsiniz.??https://t.co/hVsT2XaKEa pic.twitter.com/FLnKW1muQp
İBB, söz konusu dezenfeksiyon işlemlerine ilişkin bilgileri artık yolcularla da paylaşıyor.
İBB’nin sitesinden yapılacak sorgulama ile araçların en son ne zaman dezenfekte edildiği öğrenilebiliyor.
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