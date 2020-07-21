İBB’den Pınar Gültekin paylaşımı:Tahammülümüz yok

21 Temmuz 2020 Salı, 23:53

Muğla Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin’in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katilin Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.



'TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

''İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284'ün uygulanmasını ve kadınların eşit yaşamasını istiyoruz. Yasalar uygulanmış olsaydı Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı. Tek bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok!''