İBB'nin 3 küçük parsel arsa satışı AKP'nin itirazı ile engellendi

30 Ocak 2021 Cumartesi, 13:22

İBB Meclis çoğunluğunu kullanarak, yeni Halk Ekmek büfelerinin açılmasına, sosyal yardım yapılmasına, yeni taksi plakaları verilmesine, İBB ait arazilerin değerlendirilmesine, yeni hafriyat alanlarının oluşturulmasına karşı çıkan AKP Grubu, belediyeye ait 3 küçük parselin satılmasına da karşı çıktı.

İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı’nın, atıl durumdaki arazilerin satılarak, yatırımlar için kaynak yaratılması kapsamında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan 3 küçük parselin satılması için Belediye Meclisi’ne teklif sundu. Yönetim, Fatih Molla Fenari Mahallesi 250 ada, 84 parseldeki 52 metrekarelik, Eyüpsultan Topçular Mahallesi 471 ada, 189 parseldeki 56 metrekarelik ve Ataşehir Barbaros Mahallesi 2200 ada 5 parseldeki 172 metrekarelik parselin satılmasını teklif etti.

İBB'YE GÖRE AKP’NİN GEREKÇELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İBB Yönetiminin verdiği bilgiye göre, AKP'nin red gerekçeleri gerçeği yansıtmıyor. Buna göre, AKP Grubu, Beyazıt Çorlulu Ali Paşa Medresesi ile Kapalıçarşı arasında bir bölgede yer alan, Molla Fenari Mahallesi 250 ada 84 nolu parselin satılmasına park alanında kaldığı gerekçesiyle karşı çıktı. Söz konusu 52 metrekarelik parsel, açık otopark olarak kullanılan, yaklaşık 250 metrekarelik parselin girişinde yer alıyor ve otoparkın bir parçası olarak kullanılıyor. 2007 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Yenileme Alanı ilan edilen, Kapalıçarşı bölgesi içinde kaldığı için parselin imar durumu bulunmuyor. AKP’li Fatih Belediyesi’nin imar planlarında söz konusu durum açıkça belli olmasına karşın, parselin hangi veriye dayanılarak park alanı olduğu iddia edildi belli değil.

Eyüpsultan Topçular Mahallesi 471 ada 189 parselin satışına ise yolda kaldığı gerekçesiyle karşı çıkıldı. AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin halen yürürlükte olan ve 1998 yılında tasdik edilmiş olan imar planlarına göre söz konusu56 metrekarelik parsel yolda değil yol kenarında kalıyor. Ayın imar planlarına göre İBB’nin satmak istediği parselle aynı sırada olan pek çok parsel bulunuyor ve hiçbiri de yolda kalmıyor. Ayrıca aynı imar planlarına göre söz konusu parsel konut ve ticaret alanında bulunuyor.

AKP Grubu'nun satışına karşı çıktığı üçüncü parsel ise Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde bulunuyor. 2200 ada 5 nolu söz konusu parsel 226 metrekare büyüklüğünde. Ancak 172 metrekarelik kısmı İBB’ye ait. İBB söz konusu hissesini satmak istedi. AKP grubu bu hissenin satılmasına ise transfer alanında kaldığı için karşı çıktı. Ataşehir Belediyesi’nin imar planlarına göre söz konusu parsel konut alanında kalıyor ve sadece küçük bir kısmı yol alanına terk ediliyor. Parselin transfer alanında kaldığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.



