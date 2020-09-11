İBB’nin üniversitelilere desteği bu yıl da sürüyor: İşte başvuru şartları

11 Eylül 2020 Cuma, 17:54

İBB, üniversite öğrencilerine eğitim yardımı, yeni eğitim-öğretim döneminde de devam ediyor. İhtiyaç sahibi gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak için verilen hizmetten geçtiğimiz yıl 30 bin öğrenci faydalandı. Bu yıl da 30 bin öğrencinin her birine yıllık 3 bin 200 TL yardım yapılması planlanıyor.

SÜREÇ ŞEFFAF İLERLİYOR

Eğitim yardımı başvuruları 15 Eylül’de başlıyor. İBB’nin şeffaflık ilkesine bağlı olarak yapılacak yardımlarda süreç “Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri”ne göre işliyor. Bu kriterlere göre; ebeveyn vefat/boşanma durumu, öğrencinin engellilik durumu, ailedeki engelli durumu, ailedeki kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı ve ailenin geliri baz alınıyor. Kadın ve erkek öğrenciler için eşitlik dengesi gözetilirken, eğitim yardımından kendisi ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden öğrenciler faydalanıyor. Yardım, üniversite eğitimine devlet okulunda devam eden ya da özel okulda yüzde 100 burslu okuyan öğrencilere yapılıyor.

BAŞVURULARDA PANDEMİ ÖNLEMİ

İBB’nin eğitim yardımına başvurular, geçen yıl internet üzerinden yapılıyor, evraklar ise yüz yüze teslim ediliyordu. Bu yıl pandemi süreci nedeniyle hem başvurular internet üzerinden yapılacak hem de evraklar online kanalla teslim edilecek. Üniversite öğrencileri https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresini ziyaret ederek form dolduracak ve istenen belgeleri hazırlayıp yine aynı adres üzerinden sunacaklar.

Başvuru şartları ise; T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi, önlisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak, devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu öğrenci olmak, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması, gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

HANGİ BELGELER TESLİM EDİLECEK?

İBB eğitim yardımı için gerekli olan belgeler şu şekilde:

1- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Sabıka kaydı/Disiplin cezası almadığına dair belge.

4- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

5- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran ya da Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan kardeşler öğrenci sayılmıyor.)

6- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi.

7- Öğrencinin kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi.

8- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecek.

KİMLER BAŞVURU YAPAMIYOR?

Eğitim yardımından Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, uzaktan eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuramıyor.

Üniversite öğrencilerine yapılacak eğitim yardımı sonuçları Kasım ayında açıklanacak.