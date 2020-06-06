İçinden 24 kişinin çıktığı araca rekor ceza
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerin yaptıkları son denetimde karşılaştıkları manzara ise bu kadar olmaz dedirtti. Şüphe üzerine durdurulan panelvan tipi bir araçta arama yapan ekipler, aracın ön kısmında 4, kapalı arka kısmında ise dip dibe 20 kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Polis ekiplerinin, araçtakileri tek tek sayarak aşağı indirmesi ise trajikomik film sahnelerini akıllara getirdi.
Araçtan indirildikten sonra kimlik sorguları yapılan toplam 24 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten, araç sahibi ile araca ise fazla ve kurallara aykırı yolcu taşımaktan rekor ceza kesildi.
Görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, aracın trafikten men edildiğini ve 78 bin lira ceza yazıldığını açıkladı.
Vali Gül yaptığı açıklamada, "Araç 15 gün trafikten men edilerek 78 bin 750 TL para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!
- İşini geri isteyen mimar yerde sürüklendi
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada