İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı ile video konferans aracılığıyla görüştü

27 Mart 2021 Cumartesi, 17:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, terörle mücadele, göç ve güvenlik konularının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele süreci de ele alındı.

Bakan Soylu ve Seehofer, görüşmede, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri ilerletmek ve ileriki süreçte görüşmelere devam etmek konusunda hemfikir olduklarını belirtti.