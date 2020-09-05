İçişleri Bakanlığı genelgesi AKP'li vekile işlemedi

05 Eylül 2020 Cumartesi, 22:59

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman ve Rümeysa Telli’nin düğünü için İçişleri Bakanlığı Genelgesi yok sayıldı. dokuz8'de yer alan habere göre, Osman Gazi Köprüsü Oksijen AVM yanındaki Karayolları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen düğününde koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri yok sayıldı.

4 Eylül’den itibaren tüm düğünlerin nikah merasimi şeklinde gerçekleştirilmesi gerekirken Yaman’ın düğününe oldukça fazla katılım sağlandı.

TAKI TÖRENİ DE DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanlığı Genelgesi’ne rağmen, AKP Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun düğününde takı töreni de yapıldı.