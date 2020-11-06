İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

06 Kasım 2020 Cuma, 09:56

İçişleri Bakanlığı, ekim ayında gerçekleştirilen başta terör örgütlerine yönelik operasyonlar olmak üzere suç ve suçluyla mücadele faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, geçen ay kırsal alanda 8'i büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere 10 bin 230, şehirlerde 1539 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 92'sinin PKK/KCK, 24'ünün IŞİD, 4'ünün sol terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 700 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 422'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 96 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi, 79'u ağır ve uzun namlulu 136 silah, 50 mayın/EYP, 99 el bombası, 350 kilogram patlayıcı, 17 bin 550 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekimde gerçekleştirilen 18 bin 357 operasyonda 24 bin 976 kişi gözaltına alındı, 1561 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 9 ton 727 kilogram esrar, 179 kilogram skunk, 1,5 ton eroin, 463 kilogram kokain, 101 kilogram afyon, 82 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 369 kilogram metamfetamin, 498 bin 960 ectasy, 511 bin 475 captagon, 123 bin 787 sentetik ecza, 1 milyon 642 bin 421 kök keneviri ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2 bin 334 operasyonda da 3 bin 520 kişi gözaltına alındı, 59 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Operasyonlarda, 597 bin 859 paket kaçak sigara, 296 bin 363 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Siber suçlarla mücadelede 8 bin 99 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışmada tespit edilen 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 251 kişiden 10'u adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanıldı. Bu paylaşımlardan 66 kişi tespit edildi, 30’u gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 1519'u denizlerde olmak üzere 10 bin 34 göçmen yakalandı, 485 organizatör gözaltına alındı.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 416 bin 176 olurken bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 627 bin 991 oldu.

Aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik olaylarında 24 kadın yaşamını yitirdi.

TRAFİK VE ASAYİŞ RAKAMLARI

Ekim ayında meydana gelen 188 ölümlü trafik kazasında 202 kişi hayatını kaybetti. 14 bin 703 yaralanmalı trafik kazasında ise 22 bin 34 kişi yaralandı, 29 yaya kazalarda olay yerinde hayatını kaybetti. 2020 yılının 10 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 2 bin 153'ten yüzde 12,5 azalışla 1883'e, ölümlü trafik kazası 1774’ten yüzde 8 azalışla 1629’a, yaralanmalı trafik kazası 145 bin 598’den yüzde 13,5 azalışla 125 bin 838’e, yaralı sayısı 242 bin 947’den yüzde 19 azalışla 195 bin 896’ya, olay yeri yaya can kaybı 311'de yüzde 22 azalışla 243'e düştü.

Asayiş verileri 2019-2020 yıllarının 10 aylık dönemleri karşılaştırıldığında, ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçların günlük ortalama olay sayıları, oto hırsızlığında 19'dan yüzde 5 azalışla 18'e, otodan hırsızlıkta 942'den yüzde 19 azalışla 76'ya, kapkaç olaylarında 10'dan yüzde 30 azalışla 7'ye, iş yerinden hırsızlık olaylarında 1114’ten yüzde 13 azalışla 992'ye geriledi.

Evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları ülke genelinde 176’dan yüzde 11 azalışla 157'ye İstanbul’da 40’tan yüzde 13 azalışla 35'e, Ankara'da 6'dan yüzde 50 azalışla 3'e, İzmir'de 7’den yüzde14 azalışla 6’ya düşürüldü.

Ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 16 milyon 161 bin 26 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca 232 bin 300 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldı.

İZMİR SEFERİHİSAR DEPREMİ

Ege denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yürütülen arama-kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerine AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, STK'lar ve belediyelerden 8 bin 349 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1206 araç katıldı.



Depremden etkilenen vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 827, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı'na 120, Bornova Eski Şehir Stadı'na 215, Buca Hipodromu'na 194, Buca Stadı'na 159, Seferihisar ilçesi Sığacık Bölgesi'ne 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı'na 171, Eceler Parkı'na130, Smirnia Meydanı'na 300, Bayraklı Paten Parkı'na 110, 75. Yıl Parkı'na 50, Tepekule Mahallesi'ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere İzmir genelinde 2 bin 821 çadır kuruldu. Boş kurulu bin çadır ise rezerve için tutuluyor.

Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 1021 ısıtıcı dağıtıldı.

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 426 bin 785 kişi/öğün yemek hizmeti sağlandı. Ayrıca 103 bin 34 sıcak ve soğuk içecek, 166 bin 575 ikram malzemesi ve 142 bin 199 adet su dağıtıldı.

Çalışmalar 484 personel ve 42 araç ile sürdürülmeye devam ediyor. Psikososyal destek çalışma grubundan 452 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katıldı.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi Aracı da bölgeye sevk edildi. Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD başkanlığı tarafından 13 milyon lira, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 milyon lira, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon liralık kaynak aktarıldı.

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin eşya yardımı yapılacak. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira bu durumda olan kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak.

Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, valilik tarafından yardım yapılacak.