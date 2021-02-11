İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

İHA
11 Şubat 2021 Perşembe, 23:37
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi
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