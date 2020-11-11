İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kısıtlamaları!
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Türkiye genelinde koronavirüs kısıtlamaları getirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile, tüm illerde 65 yaş üstü kişilerin saat 10:00 16:00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı. Ayrıca sokakta sigara içmek de yasaklandı.
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
“12.11.2020 tarihinden itibaren tüm illerimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/ bulunabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar) ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi gerekmektedir.
Valilerimizce, koronavirüs salgınının illerindeki seyrin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00 – 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınması gerekmektedir.”
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