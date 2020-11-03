İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, eşini teşhise geldi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi, olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna geldi. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.
Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan’a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.
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