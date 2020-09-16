İdlib'deki TSK gözlem noktalarına saldırı!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 15:21

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib Gerginliği Azaltma Noktası'ndaki yedi gözlem noktasına sivil görünümlü bazı gruplar tarafından saldırıldığını bildirdi.

MSB, grupları Şam'ın yönlendirdiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır'' ifadeleri yer aldı.