İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın seferlerine fırtına engeli

10 Şubat 2021 Çarşamba, 07:48

İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.

BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.