İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın seferlerine fırtına engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatları'nda da lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferleri iptal edildi.
BUDO ise bazı seferlerinin iptal edildiğini internet sitesinden şöyle duyurdu, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Yazlık site havuzunda haşema davasında karar çıktı
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Yandaş yazardan Meral Akşener'e hakaret
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki