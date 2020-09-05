İDO’da yarın seçim var: "Odamıza önce oylarımızla sonra da katılımcılıkla sahip çıkalım!"
Türkiye’nin en büyük diş hekimleri odalarından İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) seçimi yarın Şişli Nişantaşı Nuri Akın Lisesi’nde yapılacak. Seçimlerde mevcut yönetimde olan Birlik Grubu ile İdealist Diş Hekimleri Grubu ve Önce Dişhekimi Grubu adı altında üç farklı grup yarışacak. Seçim öncesi, odanın geçmiş dönem başkanları bir bildiri yayınlayarak meslektaşlarına “Seçime gel, oyuna, odana sahip çık” çağrısı yaptı.
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın 18’nci Genel Kurulu bugün İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Diş hekimleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın saat 09.00-17.00 arasında Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde sandık başına giderek yeni yönetimi belirleyecek.
“KENDİN VE MESLEĞİN İÇİN OY VER”
Seçim öncesi, geçmiş dönem oda başkanlığı yapan Prof. Dr. Gülümser Koçak, Celal Korkut Yıldırım, Kazmir Pamir, Ali Özden Uçansu, Prof. Dr.Taner Yücel, Rıfat Yüzbaşıoğlu, Kadir Gökmen Öğüt, Prof. Dr. Serdar Çintan, A. Murat Ersoy ve Prof. Dr.Turhan Atalay imzalı ortak bir bildiri yayımlandı. Eski başkanlar bildiride, meslektaşlarını oy vermeye çağırarak, özetle şu ifadelere yer verdi:
“Meslek örgütümüzün bugünlere ulaşmasında binlerce insanın çok büyük emeği var. Haklarımızı savunmak ve taleplerimizi kamuoyuna, ilgili kurumlara anlatabilmek için kimi zaman bakanlık ya da müdürlük koridorlarında, kimi zaman yağmurda çamurda alanlarda ya da üniversite kapılarında ses verdik. Başardıklarımızın yanında başaramadıklarımız da oldu. Ancak bir arada olmanın birlikteliğimize yararını her zaman gördük, deneyimledik. Odamız bu hafta sonu kritik bir seçime gidiyor. Siyasi iktidar, meslek odalarının kurumsal yapısını bozmaya, parçalayıp etkisizleştirmeye, birlikteliğimizi zayıflatmaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Cumhuriyetin, demokrasinin, laiklik ilkesinin, katılımcılık ve çoğulculuğun tartışmasız değerler olduğuna inanan biz aşağıda imzası olanlar sizi 6 Eylül Pazar günü bu ilkelere ve odamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Özellikle genç meslektaşlarımıza da seslenmek istiyoruz. Yaşadığımız sorunları biliyoruz. Bu sorunları çözmenin ilk adımı demokratik katılımcılık ve mücadeledir. Sorunlarımıza sahip çıkıp, ses verirsek; yıkılmayacak engelin, aşılmayacak sorunun olmadığını göreceğiz. Yılgınlığa teslim olmadan bu mücadele bayrağını sahiplenelim. Kendimiz için, mesleğimiz için oy verelim.”
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