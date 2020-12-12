İGDAŞ hastanelerin gazını kesmeyecek

12 Aralık 2020 Cumartesi, 13:13

Koronavirüs pandemisinin etkileri her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. İBB, pandemi sebebiyle geçen mart ayından itibaren hizmete aldığı pek çok uygulamayı sürdürüyor. İBB'den yapılan açıklamada, "Her koşulda vatandaşın yanında olmayı ilke edinen İBB yönetimi, tüm engellemelere rağmen yapılan yardım ve hizmetlere yenilerini ekliyor" ifadesine yer verildi.

MECLİS ONAYINA SUNULACAK

İBB'den verilen bilgiye göre, aralık ayının ikinci haftası başlayacak İBB Meclis oturumunda; kira ve ecrimisil (Haksız işgal tazminatı) bedellerinin 3 ay ertelenmesi, işletmelerin faaliyette bulunmadığı 3 ay boyunca kira bedellerinin tahsil edilmemesini, faaliyeti duran işyerlerinin 3 aylık su tüketimine bağlı oluşan ve ödenmemiş alacakların tahsilatının 3 ay ertelenmesi meclis üyelerinin onayına sunulacak. Teklifler, İBB Meclisi’nden geçtiği takdirde, ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf rahat bir nefes alacak. 3 ay sonra tahsil edecek kira bedellerine gecikme faizi uygulanmayacak.

OTOGARDAKİ DÜKKANLARDAN KİRA BEDELİNİN YARISI ALINACAK

Ayrıca, Bayrampaşa Otogarı’nda bulunan ticari işletmelerin kısıtlama süresince İBB’ye ödedikleri kiranın yarısı tahsil edilecek. Yeni yılda yapılacak fiyat artışı ise nisan 2021’ye ertelendi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA POZİTİF AYRIMCILIK

İBB; koronavirüs ile mücadelede ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına pozitif ayrımcılığı sürdürecek. Sağlık çalışanları, İBB Zeytinburnu Sosyal Tesisleri’nden ücretsiz konaklama hizmeti alabilecek. Pandeminin başından beri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan sağlık çalışanları ve eczacılar bu ayrıcalıklarını sürdürecek. Şimdiye kadar sağlık çalışanları ve eczacılar 30 milyonun üzerinde ücretsiz ulaşım imkanından yararlanırken, İSPARK otoparklarına da ücret ödememeye devam edecek.

İGDAŞ GAZ KESMEYECEK

İstanbul’da pandemi hastanesi olan tüm özel hastanelerin İGDAŞ faturaları ertelenecek. Bu uygulama daha sonra tüm özel hastaneler için geçerli olacak.

20 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE GIDA KOLİSİ GÖNDERİLECEK

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek kapsamında gıda kolisi desteği devam edecek. Sayısı daha sonra arttırılacak alışveriş kartı ilk etapta 20 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak.

HİJYEN ÇALIŞMALARI SON HIZLA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Mart 2019’da Yenikapı’da kamuoyuna tanıttığı Mobil Hijyen Filosu, faaliyetlerine devam edecek. Bu kapsamda, tüm toplu ulaşım araçları, istasyonlar, Büyük İstanbul Otogarı, İstanbul Hali, duraklar, kent meydanları, kültür merkezleri, ibadethaneleri, spor salonları, çocuk parkları ve diğer ortak alanlar, devamlı olarak dezenfekte edilecek. Ayrıca, İstanbul Bilim Kurulu ve İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi de çalışmalarını sürdürecek.

CAN DOSTLAR DA UNUTULMADI

Sokak hayvanlarını da unutmayan İBB, pandemi süresince günlük 1 ton mama dağıtmaya ara vermeden devam edecek.