İhtiras Tramvayı’nın Stella’sı

"A Matter of Life and Death"

12 Kasım 1922’de Detroit’te doğan Janet Cole, sahne adıyla Kim Hunter lise öğreniminin ardından ABD’nin ünlü tiyatro ve sinema oyuncularının yetiştiği Actor’s Studio’da okudu. Henüz 17 yaşındayken profesyonel olarak sahneye çıktı. 1939’da Miami’de sahnelenen "Penny Wise"da Penny başrolüyle seyircinin karşısındaydı. 1943’te "The Seventh Victim" adlı düşük bütçeli bir korku-gerilimde rol aldı. Ardından yine B tipi bir çalışma olan "When Strangers Marry"de (1944) Robert Mitchum’la karşılıklı "A Matter of Life and Death"de(1946) David Niven’le birlikte başroldeydi. Tiyatroya dört yıllık ara veren Kim Hunter bu yapımların ardından yeniden Broadway’e döndü.

"İhtiras Tramvayı"

Tennessee Williams’ın ölümsüz yapıtından Elia Kazan’ın 1947’de New York’ta sahnelediği "İhtiras Tramvayı"nda Stella Kowalski olarak seyircinin karşısına çıktı. Oyundaki arkadaşları Marlon Brando ile Jessica Tandy’iydi. Oyun hem eleştirmenlerce hem de tiyatro meraklılarınca çok beğenildi, beş yıl boyunca sahnede kaldı. Kim Hunter “Marlon birlikte çalıştığım en iyi aktördü. Williams’ta çok etkili bir oyun yazmış kuşkusuz. Sinemaya oyunun bir bölümü aktarıldı çünkü film 1951’de çekildi, eşcinsellik o yılların Amerika’sında bir tabuydu. Eğer oyunu izlemediyseniz Blanche’ın filmdeki eşcinsel kocasının ölümünden duyduğu kuvvetli suçluluk duygusunu anlayamazsınız” demişti. Kim Hunter, Stella Kowalski rolüyle 1951’in en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar’ını aldı.

"Deadline U.S.A"

"İhtiras Tramvayı" ile 1947-1951 yılları boyunca sahneye çıkan Hunter sinemada çok fazla çalışamadı. "Deadline U.S.A"de (1952) Humphrey Bogart’la oynadı. Hiçbir komünist faaliyete katılmamasına karşın senatör McCarthy’nin cadı avında kara listeye alındı. Nedenlerin en başında insan haklarının savunucusu olan oyuncunun 1949’da gerçekleştirilen Dünya Barış Konferansına destek vermesiydi. 1950’lerde cadı kazanlarının kurulup kaynatıldığı Amerika’da New York Yüksek Mahkemesi’nde Red Channels kitabının yayımcılarına karşı yaptığı tanıklıkla haksız yere suçlanan çok sayıda oyuncu, yazar arkadaşının aklanmasını sağlamıştı (1962). Bu olayların ardından değişik TV ve sinema filmlerinde yardımcı roller alabilen Hunter, Franklin J.Schaffner’ın "Planet of the Apes"inde (Maymunlar Cehennimi, 1968) psikolog doktor Zira rolündeydi. Ağır ve uzun saatler süren maymun makyajıyla oynayan Hunter çok sempatik bir maymun kadını canlandırdı. “İhtiras Tramvayı nasıl kendi türünün bir klasiği olduysa, "Maymunlar Cehennemi" de bilimkurgu türünün kült filmi oldu” diye söz etti bu deneyiminden Hunter.

"Planet of the Apes"

Marlon Brando, Robert Mitchum, David Niven, Burt Lancaster, Charlton Heston, Vivien Leigh gibi yıldız oyuncularla kamera karşısına geçti. 11 Eylül 2002’de New York, Greenwich Village’da kalp krizinden yaşamını yitirdi. İhtiras Tramvayı oyunu ve filminin unutulmaz Stella’sı, insan hakları savunucusu, senatör McCarthy’nin cadı avında çok sayıda meslekdaşına yardım eden Kim Hunter sinema tarihine yetkin oyunculuğu, sağlam dikduruşuyla girdi.