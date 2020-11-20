İki çocuğunun yanında boşandığı erkek tarafından katledildi
Çorum'da 33 yaşındaki Alev Seçer, boşandığı erkek tarafından başından silahla vurularak katledildi. Ercan Ö. (36), evde 2 çocuğu varken eski eşi Alev Seçen’i (33) tabancayla başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. etti.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10’uncu Sokak’ta meydana geldi. Ercan Ö. ile boşandığı eşi Alev Seçen'in evine gitti. Ruhsatsız tabancasını çıkaran Ercan Ö., evde kız çocuklarının da bulunduğu sırada Seçen’i başından vurdu. Seçen, kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ö., bu kez aynı tabancayı kendi başına dayayıp yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevleri, yaptığı kontrolde, Alev Seçen ile Ercan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÇOCUKLAR, AKRABALARA TESLİM EDİLDİ
Yakın zamanda boşandıkları öğrenilen Alev Seçen ve Ercan Ö.'nün cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından 2 kız çocuğu da bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Soruşturma başlattıldı.
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