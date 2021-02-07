İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
İstanbul Küçükçekmece'de bir süredir yakınlarının kendisinden haber alamadığı kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Belli Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın bodrum katına inen bina sakinleri, yerde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi görmeleri üzerine polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan 64 yaşındaki S.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yapılan incelemenin ardından iki gündür yakınları tarafından kendisinden haber alınamadığı öğrenilen S. Y.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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