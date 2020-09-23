İki sağlık emekçisi daha yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan'ın ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 16:44
İki sağlık emekçisi daha yaşamını yitirdi
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Sağlıkta şiddet Türkiye'nin gündeminden düşmezken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) iki sağlık emekçisinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 

TTB yaptığı paylaşımlarda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan’ın ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiklerini duyurdu.


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