İkinci atmosferini kazanan uzak gezegen

15 Mart 2021 Pazartesi, 00:00

Sanatçının, 41 ışık yılı uzaktaki GJ 1132 b gezegenine yönelik izlenimi. Canlandırma: NASA, ESA, ve R. Hurt (IPAC/Caltech)



GJ 1132 b adı verilen gezegenin, başlangıçta kalın bir hidrojen tabakasına sahip atmosferiyle gazlı bir dünya olduğu varsayılıyor.

Dünya’nın birkaç katı çapa sahip bu “alt Neptün” gezegeninin, etrafında döndüğü sıcak ve genç yıldızdan gelen yoğun radyasyon sebebiyle hidrojen ile helyumdan oluşan ilk atmosferini hızla kaybettiğine inanılıyor.

Gökbilimcilere göre, böyle bir gezegenin kısa bir sürede soyularak, hemen hemen Dünya boyutundaki çıplak bir çekirdeğe dönüşmesi gerekiyordu. Şu an mevcut olan bu atmosfer, gökbilimcilerin kuramına göre ikinci atmosfer. Doğrudan gözlem bulguları ve bilgisayar modellerinden yapılan çıkarımları birleştiren araştırma takımı, bu atmosferin moleküler hidrojen, hidrojen siyanür ile metandan oluştuğunu ve ayrıca bir aerosol pusu içerdiğini bildiriyor. Yapılan modellemeler ayrıca, söz konusu aerosol pusunun fotokimyasal şekilde oluşan hidrokarbonlara (Dünya’daki smog gibi) dayandığını akla getiriyor.

Bilim insanları GJ 1132 b’deki mevcut atmosferik hidrojeni, gezegenin eriyen magma tabakasıyla emilen ve şimdilerde volkanik süreçler yoluyla yavaşça salınan esas atmosferdeki hidrojen şeklinde yorumluyor. Bugün görülen atmosferin sürekli biçimde yenilendiği ve böylelikle uzaya kaçan hidrojeni dengelediği düşünülüyor.